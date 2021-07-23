Bursa'da meyve ve sebzelerin bedava dağıtıldığı tarla

Genç bir muhtar, tarlasındaki meyve ve sebzeleri yoldan geçen herkese ücretsiz dağıtıyor.

Bursa’nın Harmancık ilçesinin İshaklar köyünün muhtarı Emre Oruç, Bursa'nın en genç muhtarı.

Genç muhtar köyüne hizmet etmek için var gücüyle çalışırken, herkesi şaşkına çeviren bir karara imza attı.

Köyde bulunan tarlasına çok sayıda meyve ve sebze eken muhtar, tarlaya diktiği bu ürünleri herkese bedava olarak vermeye başladı.

"Burada her şey bedava” yazısını asan muhtar Oruç’un tarlasına gidenler, meyve ve sebzelerden istedikleri kadar yiyebiliyor.

“BİZE HAYIR DUA ETMELERİ KÂFİ”

Emre Oruç, "22 yaşında muhtar seçildim. 2,5 yıldır muhtarlık yapıyorum. Köyümüze elimizden geldiğince hizmet yapıyoruz. Köyün olan tarlayı bu yıl ben ektim. Çeşitli meyveler ve sebzeler yetiştirdiğim bu tarlayı herkese ücretsiz olarak açtım. Bu tarlada yetiştirdiğim meyve ve sebzeleri herkes ücretsiz yiyebilir. Yoldan geçen vatandaşlar yazıyı görüp tarlaya girerek ücretsiz meyve ve sebze yiyor. Bize hayır dua etmeleri kâfi. Bu hizmet ben muhtar olduğum müddetçe devam edecek." dedi.

“HİÇ PARA VERMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Tarlaya girip meyve ve sebze toplayan vatandaşlar, "Buradan geçiyorduk. Bedava yazısını gördük, tarlaya girip meyve ve sebze topladık. Hiç para vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bu hizmeti yapan muhtardan Allah razı olsun." şeklinde konuştu.