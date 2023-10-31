Bursa’da otomobil motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı Bursa’da otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda bulunan kişi ağır yaralandı.

İHA

Bursa'da saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cevizli Caddesi üzerinde, Mehmet Çağatay Ulusoy idaresindeki 16 JJN 76 plakalı otomobil, Mustafa Yeşilbaş idaresindeki 16 AOK 316 plakalı motosiklete çarptı.

Motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Çarpma sonucunda motosiklet sürücüsü Mustafa Yeşilbaş ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Muhammet Mehdi İnan ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Tedavi altındalar

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)