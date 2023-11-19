İHA
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi, İddiaya göre, Merinos Parkına gelen Sinem B., aracını göletin yanına park etti.
Geri manevra yaparken gölete düştü
Buradaki işlerini halleden kadın sürücü, tekrar otomobiline bindi. Aracı çıkarmak isteyen Sinem B., otomobille geri manevra yapmak istedi.
Araçtan atlayarak son anda kurtuldu
Soğuk havadan dolayı otomobilin camları buğu yapınca arkasını göremeyen sürücü park içindeki gölete doğru giden araçtan son anda atlayarak kurtuldu.
Şans eseri sürücü yaralanmazken, gölete düşen otomobil çekici yardımıyla çekildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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