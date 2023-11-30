Bursa’da sağanak sele dönüştü Bursa’da gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış hayatı felç etti. Dereler taştı, yollar göle döndü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'da gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kısa süre içerisinde sele dönüştü.

Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde yoğun olmak üzere kent merkezi de dahil birçok yerde sokaklar göl oldu.



Dereler taştı, yollar göle döndü

Tirilye Mahallesi’nde bulunan dereler sokaklara taştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma, jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen kepçe ve ekskavatörler çalışmalarını sürdürürken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)