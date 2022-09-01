Bölgedeki sağanak yağmur nedeniyle sel sularına kapılan 65 yaşındaki yaşlı adam, "Sel sularından kurtulduğum an yeniden doğmuş gibi hissettim. Ölüyoruz dedim, başladım salavat getirmeye" dedi.

Bursa'da sağanak yağış sele neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurun ardından zor bir savaş veren bölge halkı, yine aynı manzarayla karşılaştı.

Yaşlı adam sele kapıldı

Osmangazi ilçesinde yağış nedeniyle tarım arazileri olumsuz etkilenirken, bölgede yaşayan Ömer Eyli, kızı, damadı ve 2 torunu kamyonetle erik hasadından dönerken yoğun yağmurla karşılaştı.

Eyli, araçtan inmek istediğ sırada sel sularına kapıldı.

O anları anlattı

Yaşananları gören bir vatandaş, "Ömer Amca diğer kamyonete bin" diye bağırarak yaşlı adama yardımcı oldu.

İHA'nın aktarımına göre; yoğun çabalarla sel sularından kurtulan Eyli, o anları anlattı.

Bursa'da selden son anda kurtulan yaşlı adam: Yeniden doğmuş gibi hissettim VİDEO



"Başladım salavat getirmeye"

Aklına her geldiğinde o anları tekrar yaşadığını ve yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Ömer Eyli, "Araba erik yüklüydü. Tam buraya çıkmıştım ki araba sel suları nedeniyle çıkamayarak kaldı. Yaklaşık 2 dakika sonra sel suları kamyoneti sürüklemeye başladı. Sel suları kamyoneti 200 metre sürüklerken, o sırada başka bir komşumun arabasını da sürüklemiş kamyonet ona takıldı. O sırada biz arabadan atlayarak çıktık. Oradan arkadaşım bana bağırdı 'Ömer amca bizim arabaya atla' diye. Yanımda kızım, damadım ve 2 yaşındaki torunum vardı.

Kamyonet muhtemelen pert oldu, can kaybımız yok çok şükür. Ama maddi zararımız çok. Sel sularından kurtulduğum an yeniden doğmuş gibi hissettim. Ölüyoruz dedim, başladım salavat getirmeye. Kamyonetin içine de sular dolmuştu zaten. Çocuğu tuttum kaldırdım yukarıya. Kapıyı açarak yandaki kamyonete atladık. Çocuk ağlıyordu, zaten kızım bile sabaha kadar uyuyamadı." diye konuştu.