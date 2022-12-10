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    Bursa’da sözlü tartışmada silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı

    Bursa’da hobi bahçelerinde bulunan bir evde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.
    • 10.12.2022 - 04:27
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 05:02
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    Bursa’da sözlü tartışmada silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı

    Bursa'da saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Soğanlı Mahallesi’nde bulunan hobi bahçelerindeki prefabrik evde meydana geldi.

    Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

    İddiaya göre, tartışma sonucu şüpheli F.G. belinden çıkardığı silahla Ertan Şahbaz’ı sırtından, Ercan Bayramı göğsünden ve boynundan vurarak öldürdü. Yine aynı evde bulunan Deniz K.’yı bacağından yaraladı.

    Olay sonrası silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Deniz K. ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Olay yerine gelen aileler ise sinir krizi geçirdi.

    Bursa’da sözlü tartışmada silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı - Video

    Bursa’da sözlü tartışmada silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı #1

    Kaçan zanlı yakalandı

    İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemeleri devam ederken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler olay yerinden kaçan zanlıyı Yalova'da kıskıvrak yakaladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan F.G'nin emniyetteki ifadesi devam ediyor.

    Bursa’da sözlü tartışmada silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı #2

    Bursa’da sözlü tartışmada silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı #3

    Bursa’da sözlü tartışmada silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı #4


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