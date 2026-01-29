Bursa'da talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

- Bursa İnegöl'de talaş yüklü tır devrildi ve sürücü Emrah Aydın hayatını kaybetti.
- Kaza, gece saat 22.00'de Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi ve yol trafiğe kapandı.
- Soruşturma başlatıldı ve ekipler olay yerinde yaklaşık 30 dakika çalıştı.
Bursa'da gece saat 22.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde, Mobilya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasından yüklediği talaşı ilçe merkezine taşıyan Emrah Aydın (29) yönetimindeki 16 AUC 722 plakalı TIR, yokuş aşağı virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
TIR YAĞMUR SUYU KANALINA DEVRİLDİ
Yağmur suyu kanalına düşen tır, devrildi. Kaza sırasında araçtan fırlayan sürücü, tırın dorsesinin altında kalarak sıkıştı. Yol trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye arama ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emrah Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.