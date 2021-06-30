Bursa'da tırın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Bursa'da otobanda yaya olarak gezen bir kişi, tırın altında yaklaşık 200 metre sürüklenerek yaşamını yitirdi.
- DHA
- 30.06.2021 - 03:37
- Güncelleme : 30.06.2021 - 03:58
Bursa'da saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı mevkiinde kimliği belirsiz bir kişi otobanda yaya olarak gezerken Bülent M. yönetimindeki 34 TH 0164 dorse plakalı tırın altında kaldı.
Erkek olduğu öğrenilen kişi tırın altında yaklaşık 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri ölen skişinin cansız bedenini, tırın altından çıkardı.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, tır sürücüsü Bülent M. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmaya sürdürülüyor.