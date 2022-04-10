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    Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan pastalı sürpriz

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 177’inci yıl dönümü ve “Polis Haftası” kapsamında sürücüler, uygulama yapan polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptılar.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 04:23
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    Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan pastalı sürpriz

    Bursa'da bir araç sürücüsü Ömer Şenses, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 177’inci yıl dönümü ve Polis Haftası” kapsamında İnegöl’de uygulama yapan polis ekiplerine sürpriz yapmak istedi.

    Uygulama yapan polislere pastayla sürpriz yaptı

    Pasta alan sürücü, Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde uygulama yapan Trafik ekiplerine yöneldi.

    Sürücü, polis ekiplerince uygulama noktasın durduruldu. Sürücü, kendisini durduran polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptı.

    Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan pastalı sürpriz - Video

    Polis ekipleri mumları üfledi

    Şaşıran polis ekipleri, pasta üzerindeki mumları söndürüp teşekkür ettiler. Sürücü Ömer Şenses, polis ekiplerinin bu özel gününü kutladı.

    Bursa da uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan pastalı sürpriz #1

    Bursa da uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan pastalı sürpriz #2

    Bursa da uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan pastalı sürpriz #3

    Bursa da uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan pastalı sürpriz #4

    Bursa da uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan pastalı sürpriz #5


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