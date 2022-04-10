Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 177’inci yıl dönümü ve “Polis Haftası” kapsamında sürücüler, uygulama yapan polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptılar.

Bursa'da bir araç sürücüsü Ömer Şenses, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 177’inci yıl dönümü ve “Polis Haftası” kapsamında İnegöl’de uygulama yapan polis ekiplerine sürpriz yapmak istedi.

Uygulama yapan polislere pastayla sürpriz yaptı

Pasta alan sürücü, Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde uygulama yapan Trafik ekiplerine yöneldi.

Sürücü, polis ekiplerince uygulama noktasın durduruldu. Sürücü, kendisini durduran polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptı.

Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan pastalı sürpriz - Video

Polis ekipleri mumları üfledi

Şaşıran polis ekipleri, pasta üzerindeki mumları söndürüp teşekkür ettiler. Sürücü Ömer Şenses, polis ekiplerinin bu özel gününü kutladı.







