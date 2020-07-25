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    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

    Doktorlar Sitesi'nde bulunan bir adrese jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 05:28
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    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

    Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bursa-Ankara karayolu Doktorlar Sitesi'nde bulunan bir adrese gece saatlerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Operasyonda G.E. (24), M.U. (22) ve M.Ş.K (29) gözaltına alınırken arama yapılan evde 1 hassas terazi,10 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 4 aparat ve 16 pipet ele geçirildi.

    Jandarma uyuşturucu temin etmek için adrese gelen S.A.Y (29) isimli kişiyi de gözaltına aldı.

    S.A.Y.'nin üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar ve tabanca mermisi ele geçirildi.

    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı #1

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