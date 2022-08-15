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Bursa'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Mudanya ilçesinde şiddetli görülen yağmur, caddelerde su taşkınlarına neden oldu. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan araçlarıyla vatandaşlar, rögarların patlaması nedeniyle yolda kaldı.