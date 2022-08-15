Bursa'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Mudanya ilçesinde şiddetli görülen yağmur, caddelerde su taşkınlarına neden oldu. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan araçlarıyla vatandaşlar, rögarların patlaması nedeniyle yolda kaldı.
- 15.08.2022 - 08:49
Marmara Bölgesi yağmura teslim oldu.
Sabah erken saatlerde İstanbul ve Bursa'da beklenen yağmur etkili olmaya başladı.
AFAD ve Valilik uyardı
Bursalılar, dün akşam AFAD ve Valilik tarafından uyarılmıştı. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar bir anda bastıran şiddetli yağmurla karşılaştı.
Bursa'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi VİDEO
Araçlar yolda kaldı
İHA'nın aktarımına göre; kısa sürede hayatı olumsuz etkileyen yağmur, yolları adeta göle çevirdi.
Özellikle Mudanya ilçesinde araçlar aşırı yağış nedeniyle yolda kaldı ve rögarların patladığı görüldü.