Bursa'daki Dedeler köyünde davul çalmak yasak

600 yıldır Ramazan ayında ve başka günlerde davul çalınmayan Dedeler köyünde, Selahaddin Buhari Hazretleri’nin türbesi bulunuyor. Bu türbeye hürmeten de köyde davul sesi duyulmuyor.

1400'lü yıllarda Rumları irşat etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhari Hazretleri’nin Bursa’nın Keles ilçesi Dedeler köyünde türbesi bulunuyor.

Dedeler sakinleri, Selahaddin Buhari Hazretleri’ne hürmeten köylerinde 600 yıldır davul çalmıyor.

Sahura kendi imkanlarıyla kalkıyorlar

Ramazan ayında vatandaşlar sahura kendi imkanlarıyla kalkıyor.

600 yıldır devam eden davul çalmama geleneği Dedeler köyünde bu yıl da devam ediyor.

“Başka zaman da davul çalınmıyor”

Kendisi de Dedeler köyünden olan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, “Dedeler köyünde Şeyh Selahaddin Buhari Hazretleri’nin kabri var. Bu türbeye saygı olması için köyde hiçbir şekilde davul çalınmıyor. Köyde davul Ramazan ayında da başka zamanda hiç çalınmıyor.” dedi.