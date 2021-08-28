Bursa'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Nilüfer ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgeye gelen ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 28.08.2021 - 06:20
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yangın meydana geldi.
Özlüce Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın mahalline kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.