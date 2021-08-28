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Bursa'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Nilüfer ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgeye gelen ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.