Bursa'daki Karacaali köyü 7 tabelaya rağmen bulunamıyor

Çukurda kalması nedeniyle gelen geçenlerin yolunu bulamadığı köy, tabiat harikası olsa da keşfedilmeyi bekliyor.

Bursa'daki Karacaali köyü, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Çevresinde bulunan çam fıstığı ağaçları, deniz kenarındaki köye ayrı bir güzellik katıyor.

7 GİRİŞİ VAR ANCAK…

Şehrin Gemlik ilçesi ile Yalova'nın Armutlu ilçesi arasında kalan şirin bölgeye gitmek isteyenler, çukurda kalan köyü, 7 tane giriş yolu olmasına rağmen bulamıyor.

Köy muhtarı Göksel Noca, vatandaşların köyünü rahat bulabilmesi için köyün girişlerine 7 tane tabela diktirdi.

Ancak bu da çare olmadı.

BULAMAYANLAR MUHTARA SORUYOR

Ana yol köyün üstünden geçtiği ve köy deniz kıyısında çukurda kaldığı için gelenler, köyü es geçip yollarına devam ediyor.

Köyü bulamayanlar ise köy muhtarını arayarak girişi soruyor.

Ziyaretçilerin köyün girişini bulamadığını ifade eden Karacaali Muhtarı Göksel Noca, şöyle konuştu:

OSMANLI’DAN KALMA SAHİL KASABASI

“Köyümüz çukurda kalıyor. Armutlu'ya 30, Gemlik ilçesine 10 kilometre mesafede. Köyümüz çukurda kaldığı için pek tanınmıyor. Oysa köyümüz deniz kıyısında çok şirin bir köy. Armutlu ilçesine üst yolumuz var. Yol köyümüzü kucaklamış, köy gözükmüyor. Beni arıyorlar, muhtarım köyünüz nerede diye soruyorlar.

Ben köyü rahat bulsunlar diye köyün girişlerine 7 tane tabela taktırdım. Buna rağmen yine de köyümüz bilinmiyor. Köyümüz çok güzel, denize sıfır. Havası ve suyu nefis. Her şey bol, balığın en güzelini biz yiyoruz. Yazın nüfus 3 bini buluyor, kışın ise 600 kişi yaşıyor. Köyümüz Osmanlı'nın sahil kasabasıymış. Saraydan emekli olanlar buraya yerleşmişler."