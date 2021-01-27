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    Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri

    Bursa’da çatıları uçurup, araçların hasar olmasına neden olan lodos fırtınası ortalığı savaş alanına çevirdi.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 11:06
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    Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri

    Bursa'da saatteki hızı 80 kilometreye çıkan lodos, Yıldırım ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde fırtınaya neden oldu.

    Vatandaşlara zor anlar yaşatan fırtınada 4 iş yerinin çatısı uçarak, 19 aracın üzerine düşüp, maddi hasar meydana getirdi.

    Yoldan geçen bir vatandaş da kopan çatı parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

    Güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, lodosun neden olduğu tahribatı gözler önüne serdi.

    Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri VİDEO

    "20 SANİYE SÜRDÜ, UCUZ ATLATTIK"

    İş yeri zarar gören Fatih Ural, “Aniden gelen rüzgarla, soba ve sandalyelerin havaya kalktığını gördük. Panik yaşadık çünkü ne olduğunu anlayamadık. Bir anda ne olduysa oldu. Sonra bir baktık ki, bütün çatı ve tamponlar havada uçuşuyor. Zaten kamera kayıtlarında da baktığımızda hepsini gördük. Sonra dedik ki, ‘Biz ucuz kurtulmuşuz’, dışarı çıktığımızda olayın ciddi olduğunu gördük. 20 saniye sürdü. Verilmiş sadakamız varmış.” dedi.

    Bursa lodos

    Bursa lodos

    Bursa lodos

    Bursa lodos

    Bursa lodos

    Bursa lodos

    Bursa lodos

    Bursa lodos

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