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    Bursalı imamdan engelli çocuğa örnek davranış

    Cemaate namaz kıldıracağı sırada arka tarafta oturan engelli çocuğu fark eden cami imamı, çocuğun ön safta oturtulmasını istedi. O anlar kameralara yansıdı.
    • 31.12.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 13:06
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    Bursalı imamdan engelli çocuğa örnek davranış

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yüzleri gülümseten bir olay yaşandı.

    Bölgedeki Kanberler Camii'nde 7 Aralık'ta yaşanan olayda, namaz kılmak için cemaate katılan bir kişi, engelli oğlunu en arka bölüme oturttu.

    Durumu fark eden cami imamı Osman Civelek, babaya engelli oğlunu ön safa getirmesini söyledi.

    Cemaatin yanında oturdu

    Baba ise çocuğunun engelli olduğunu ve rahatsızlık verebileceğini belirtti.

    Bunun üzerine Civelek, cemaatin engelli bir çocuktan rahatsız olmayacağını  yanında namaz kılabileceklerini söyledi.

    Oğlunu oturttuğu arka taraftan alan baba, cemaatin namaz kıldığı ön safa oturttu.

    Bursalı imamdan engelli çocuğa örnek davranış #1

    O anlar kameralara yansıdı

    DHA'nın aktarımına göre; namaz bitiminin ardından imam Civelek'in ve cemaat üyelerinin engelli çocukla sohbet ettiği anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bursalı imamdan engelli çocuğa örnek davranış VİDEO

    "Boynunun bükük olduğunu gördüm"

    İmam Osman Civelek, "Akşam namazı için bekliyorduk. Ezan okundu ve safa geçmek için hareketlendik. Bir ağabeyimizin engelli çocuğunu gördük. Çocuğu arka safa oturttu ve kendisi öne geldi. Ben de arkamı döndüğüm sırada çocuğun arkada boynunun bükük olduğunu gördüm. Çocuk yüz ifadesinde biraz hüzünlüydü. Babasının da çocuğa el salladığını görünce dayanamadım. Babasına dedim ki, 'Çocuğu ön safa getirir misin?' Bana, 'Çocuğum engelli ama hocam' dedi. Ben de, 'Rahatsız olacak bir durum yok. İstersen benim yanıma gel, benimle birlikte dursun' dedim.

    Bursalı imamdan engelli çocuğa örnek davranış #2

    "Çocuğun mutlu olduğunu gördük"

    Sağ olsun babası bizi kırmadı ve çocuğu ön safa getirdi. Namaza durduğumuzda çocuğumuzdan alkış sesleri duymaya başladık. Namazımızı kıldık. Namazın ardından çocuğumuzla ilgilendik. Babasına, bu camide tek günahsız bu çocuğun olduğunu, aramıza gelmesini ve belki bu çocuğun sayesinde bu namazımızın kabul olacağını dedim. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerine bakınca, çocuğun sevindiğini, alkış yaptığını, mutlu olduğunu gördük. Biz de çok sevindik.

    Bursalı imamdan engelli çocuğa örnek davranış #3

    "Engelli olmaları bizden ayrı kalmalarını gerektirmiyor"

    Engelli kardeşlerimizin dışlanmaması gerekiyor. Bu yönden biz örnek olabilmesi için cemaatten genç bir kardeşimiz videoyu sosyal medyaya yükledi. Çocuğumuz ve ailesine çok dua edildi. Çok mutlu olduk. Cemaatimiz çocuğun ön safa gelmesine sevindi. Camide kim ne olursa olsun, herkes yan yanadır. Engelli olmaları bizden ayrı kalmalarını gerektirmiyor. Bizim yanımızda olmaları gerekiyor. Bizim hayatın şartlarını onlara göre ayarlamamız gerekiyor." dedi.

    Bursalı imamdan engelli çocuğa örnek davranış #4


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