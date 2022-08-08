Bursa'nın 18 plajının 'iyi kalitede' suya sahip olduğu belirlendi

Deniz sezonunun başlamasıyla birlikte yapılan su ölçümlerinin temmuz ayı ikinci turu da gerçekleştirildi. Bu kapsamda bölgedeki 24 plajın çoğunluğunun iyi kalitede suya sahip olduğu belirlendi.

Yazın gelmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini serin sulara bırakmaya başladı.

Yurdun kıyı kesimlerinde yaşanan yoğunluk, su temizliği araştırmalarını da beraberinde getirdi.

Özellikle bu yaz Bursa sahilleri yoğun ilgi gördü.

24 kamp ve plajda inceleme yapıldı

Yapılan araştırmalar kapsamında ise bölgenin Gemlik’te ilçesinde 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı.

Çoğunluğu iyi kalitede

Yapılan temmuz ayı ikinci tur ölçümlerinde 24 plajın sonuçları açıklandı ve plajların çoğunluğunun iyi kalitede suya sahip olduğu belirlendi.

İHA'nın aktarımına göre; Sonuçlar belirlenen kılavuz değerlerinin altındaysa “iyi kalitede su (girilebilir)”, kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa “orta kalitede su (girilebilir)”, zorunlu değerlerin üzerindeyse “kötü kalitede su (girilemez)” değerlendirmesinin gerçekleştirildiği ölçümlerde baz alınan bölgelerin “iyi kalitede su” olduğu tespit edildi.

Bursa'nın 'iyi ve orta kalite' deniz suyuna sahip sahil ve plajları

Gemlik: B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Hanımlar Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, plajlarında ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken,

Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajı ‘orta kalite su’.

Mudanya: B.B.B. Eğerce, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, Altıntaş Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Coşkunöz plajlarında ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken,

Burgaz Altınkum Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı ‘orta kalite su’.

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajlarında ‘iyi kalite su’.

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Darka Tatil Köyü’nde ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken,

Orhangazi Halk Plajı ‘orta kalite su’ olarak belirlendi.