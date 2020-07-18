Bursa’nın ilk kadın otobüs şoförü evlendi

Şoför Ayşen Korkmaz, meslektaşı Erdal Acar’la dünyaevine girdi. Çift, kendi kullandıkları belediye otobüsünü süsleyerek gelin aracı yaptı.

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği A.Ş'de (BURULAŞ) 2 buçuk yıl önce Bursa’nın ilk ve tek kadın belediye otobüsü şoförü olarak işe başlayan Ayşen Korkmaz (43), yine kendisi gibi belediye otobüsünde şoförlük yapan Erdal Acar’a (42) gönlünü kaptırdı.

Bir süre sonra evlenme kararı alan çift, dünyaevine girdi.

Ekmek parası için her gün cadde cadde, mahalle mahalle direksiyon sallayan çiftin gelin arabası, kendi kullandıkları belediye otobüsü oldu.

GELİN SÜRDÜ, DAMAT GEZDİ

BURULAŞ’a ait belediye otobüsünü süsleyen gelin ve damat, şehrin caddelerinde tur atarak nikahlarının kıyılacağı salona, şoför Ayşen Korkmaz idaresinde geldi. Burada kıyılan nikâh ile birbirlerine ‘evet’ diyen çift, bir ömür boyu beraber olmak için birbirlerine söz verdi.

“MESLEĞİME AŞIĞIM”

2 buçuk yıldır Bursa’da otobüs şoförlüğü yapan Ayşen Korkmaz, “Bugün çok mutlu günümüz. Elim ayağım titriyor. Topuklu ayakkabıyla kullanamayacağım için yanımda düz ayakkabı getirdim. Çok güzel tepkiler alıyorum. Bursa'da tek kadın şoförüm. Dilerim benden sonra gelen olur. Kadınlar bana bakarak, cesaret alsınlar. Korkulacak bir şey yok. Mesleğime aşığım. İyi ki beni almışlar. Bine yakın şoför arkadaşım var. Mutlu günümde hepsi yanımda oldu.” dedi.

“ÇOK MUTLUYUM”

Birlikte çalıştıkları Ayşen ile dünyaevine giren Erdal Acar ise “Bir sabah iş başı yaparken Ayşen hanımı gördüm. Hayatımı birleştirmeyi düşündüm. Kendisiyle irtibata geçtim. Yüz yüze görüşmeye başladık. Bursa'nın tek kadın otobüs şoförüyle hayatımı birleştirmek, çok gurur veriyor. Çok mutluyum. Otobüsü süsleyerek Bursa'da bir ilk olsun istedik.” diye konuştu.