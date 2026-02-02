Bursa'ya giren sürücüler, çukurların gazabına uğruyor: Yol kenarlarında araç parçaları birikti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li belediyelerin yönettiği bölgelerde altyapı sorunları bitmek bilmiyor.

İzmir ve Ankara derken, listeye Bursa'nın da eklendiği görüldü.

İzmir ve Ankara'da yaşanan su kesintileri ve altyapı problemleri sonrası Bursa'da da durum içler acısı.

Bu kapsamda da Ensonhaber WhatsApp İhbar Hattı'na gelen görüntüler, şehirde sürücülerin yaşadığı problemleri adeta gözler önüne serdi.

YOL KENARLARINDA ARAÇ PARÇALARI

Kentte araçların yoğunlukta seyrettiği bir otoyolunda; yoldaki çukurların sebep olduğu arızalar, görenleri şoke etti.

İhbar hattına gelen videoda, yol kenarlarında sıralanmış plaka, jant, lastik ve diğer araç parçaları net bir şekilde görüldü.

"BURSA TABELASI SİZİ ÇUKURLA KARŞILIYOR"

"Bursa'nın yolları" ifadeleriyle gördüklerini anlatan vatandaş "Bursa'ya giriyorsunuz, sizi karşılıyor; 'Bursa'dasınız' tabelası, çukurla karşılıyor." sözlerini kullandı.

"ÇUKURU JANT PARÇALARIYLA DOLDURDUK"

İşaret ettiği çukura; oradan geçen araçlardan yine yola düşen jant parçalarının konulduğunu belirten ve henüz ismi öğrenilemeyen Bursalı, "Bu jant parçalarını buraya koyduk ki, arabalar etkilenmesin; lastikleri patlamasın diye." dedi.

"BÖYLE BİR YEREL BELEDİYECİLİK YOK"

Birkaç metre ilerideki ikinci çukuru da gösteren vatandaş, "Yazık günah, vatandaşımıza yazık günah." sözleriyle durumun ciddiyetini anlattı.

Yaşanan çileyi aktaran vatandaş, "Yol kenarındaki lastikleri görmemiz gerekiyor. Jantlar, jant kapakları; arabalar girdiğinde direkt olarak yarılma, lastik çöp. Bir veya iki lastik çöp oluyor. Böyle bir yerel belediyecilik yok!" dedi.

"AİLELER MAĞDUR DURUMDA, YAZIK GÜNAHTIR"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne seslenen vatandaş, isyanını şöyle dile getirdi:

Plaka düşüyor. Şu arabaların hepsi şu an hasarlı, kurtarıcılar burada. Trafik polisi arkadaşlar yine burada. Yol kenarındaki lastikleri göreceksiniz.



Şu an durum bu. Sömestir tatilinden gelmiş, otobandan Bursa'ya giriyor. Aileler, herkes şu an mağdur durumda. Yazık günahtır.

"HERKES ARAÇLARININ LASTİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Yol kenarındaki lastikleri görüyorsunuz. Aracın iki lastiği de gitmiş gördüğünüz üzere, parçalanmış. Vatandaşımızın mağduriyeti.



Diğer araçlara da bakalım; yol boyu herkes şu an araçlarının lastiklerini değiştirmeye çalışıyor.

