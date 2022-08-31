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Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu

Aniden bastıran şiddetli yağış ile fırtına ve dolu etkili oldu. İstanbul-Bursa-İzmir yolunun Karacabey mevkisinde dolu nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.