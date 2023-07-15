İHA
Büyükada’da Aya Nikola mevkiinde önceki gün İSKİ çalışanları, çalışma sırasında yola lağım suları boşalttı.
Belediye çalışanı, İSKİ çalışanlarına tepki gösterdi
Adalar Belediyesi çalışanı da İSKİ çalışanına tepki gösterdi. “Burada millete ben hesap veriyorum” diyerek olaya tepki gösteren Adalar Belediyesi çalışanı, yola lağım suyu boşaltan İSKİ çalışanlarından üstlerinin telefonunu istedi.
Adalar Belediyesi çalışanı ile İSKİ çalışanı arasındaki yola akan lağım suyu tartışması vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.