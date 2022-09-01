Yeni av sezonunu heyecanla bekleyen balıkçılar ilk geceden denize açıldı. Sabaha karşı dönen balıkçılar, palamut bolluğuyla sevindi. Hale getirilen ve mezatla satılan balıklar yoğun ilgi gördü.

Gece yarısı denize açılan balıkçıların yüzünü, avladıkları palamut güldürdü.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yeni av sezonu için uğurlanan gırgır teknelerinin reisleri, 'vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Sabah saatlerinde avdan dönen balıkçılar, yakaladıkları balıkları satmak için hale geldi.

Kıyasıya yarıştılar

Kasalarla tutulan balıklar mezat usulü satışa çıkartılırken sezonun ilk balıklarını almak isteyenler birbiriyle kıyasıya yarıştı.

Balıkçılar atılan ağlarda palamut ve hamsi yakaladıklarını belirtti.

Büyükçekmece'de av sezonun ilk gecesi bereketli geçti VİDEO



Balık fiyatları

Halde palamutun çifti 120, lüferin tanesi 90, hamisinin kasası 700, tekirin kasası 150, istavritin kasası 600-700 liradan satılıyor.

"Balık her tarafta var"

Balıkçı Önsel Kapan, sezonun bereketli başladığını ifade ederek, “Karadeniz olsun ve diğer bölgelerde de balığın çok olduğunu duyuyoruz. Bugün de bol miktarda balık tutmuş bulunmaktayız. Balıkları Büyükçekmece bölgesinde tuttuk. Allah herkese bol bol balıklar nasip etsin. Balık her tarafta var şu anda ve palamut akını çok fazla" diye konuştu.

"Palamutun çifti 120 lira civarında"

Balıkçı Erdoğan Durmuş, denizlerden bu sene umutlu olduğunu belirterek, “Denizdeki görüntüye bakarsan bu sene palamut çok olacak inşallah. Hamsi de çok olacak. Bugün palamutun çifti 120 lira civarında. İnşallah fiyatlar düşecek. Çok büyük umutlarımız var. Şu anda palamut 250 gram civarında. Bir kiloya kadar büyüyecek. Tabii umutlarımız büyük. İlerleyen zamanda havalar iyi giderse 50-60 bandına düşer inşallah. Tekir ve Kefal çıktı ama daha başlangıç. İnşallah net yarın belli olacak. Tekirin kasası 125-175 lira arasında" dedi.

"Sardalyanın mevsimi bitmek üzere"

Balık Hali esnafı Hasan Erol ise “Palamutçuluğun zamanı bir ay, bir buçuk ay gibi bir zamanda oluyor, eğer bolluk olursa. Bir buçuk ay boyunca vatandaşlarımız uygun bir şekilde palamut yiyecek, doyacak. Denizdeki görüntü bu yönde. Bunun arkasından hamsi gelir. Yaklaşık bir buçuk ay, iki ay o olur. Yine umudumuz ondan yana. Arkasından istavrit olur. Yani bunlar sürekli olacak balıklar. Ocak ayına doğru da çinekop başlar. Sonra lüfer başlar. İstavrit biraz pahalı, şu anda az çıkıyor. 5 kiloluk bir istavritin kasası 500- 600 lira civarı. Şu anda sardalya var. Mevsimi bitmek üzere sardalyanın. O biraz pahalı. Bu gece palamut geldi. Kofana geldi. Onun dışında biraz istavrit var. Hamsi var biraz" şeklinde konuştu.

"Sezonun ilk hamsisi Marmara Denizi'nden tutuldu"

DHA'nın aktarımına göre; balık hali esnafı Hakan Gümüş, “Hazırlıklar yapıldı, teknelerimiz açıldı. Bereketli bir sezon gözüküyor. Şu anda teknelerimiz hamsi aldı. Sezonun ilk hamsisi Marmara Denizi'nden tutuldu. Şimdi esnaflara satışa sunacağız" ifadelerini kullandı.





















