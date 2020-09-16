Büyükçekmece'de koronavirüse rağmen sokakta yapılan nişan eğlencesi

Büyükçekmece'de koronavirüse rağmen sokakta yapılan nişan eğlencesi

Salgına yönelik hiçbir tedbirin dikkate alınmadığı eğlence, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Vaka sayılarında yükseliş sürerken düğün, nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirilmiş, ülke genelinde maskesiz dolaşmak yasaklanmıştı.

Tüm alınan tedbirlere rağmen bazı vatandaşlar kuralları hiçe saymaya devam ediyor.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir sokakta nişan eğlencesi düzenlendi.

MASKE KURALI VE SOSYAL MESAFE DİKKATE ALINMADI

Tedbirlerin hiçe sayıldığı eğlencede insanlar dans ederken, sosyal mesafe kuralı da dikkate alınmadı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Büyükçekmece'de koronavirüse rağmen sokakta yapılan nişan eğlencesi