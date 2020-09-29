ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si, TEM ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.
- AA
- 29.09.2020 - 09:48
- Güncelleme : 29.09.2020 - 09:48
Eli kanlı FETÖ ile mücadele kararlılıkla yürütülüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları/teşhis bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
12 ZANLI GÖZALTINDA
Zanlılardan 12'si, eş zamanlı operasyonla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
3 KİŞİ FİRARİ
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.