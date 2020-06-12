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- ByLock'u kullanan 28 şüpheli yakalandı
ByLock'u kullanan 28 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli operasyonda, firari 12 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.
- AA
- 12.06.2020 - 14:20
Eli kanlı FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kararlılıkla devam ediyor.
Bu kapsamda İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
28 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul merkezli 8 ilde 40 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 28'i yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 zanlının da yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.