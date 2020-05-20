Çamlıca Camii'nde 19 Mayıs ve Kadir Gecesi kutlaması

Çamlıca Camii'nde 19 Mayıs ve Kadir Gecesi kutlaması

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İstanbul Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'ne ve 19 Mayıs'as özel mahyalar ile havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii, bu sene Kadir Gecesi’nde boş kaldı.

Ezan okunan camide dualar edilirken, caminin mahyasında ’Kadir Gecemiz Mübarek Olsun’ yazıldığı görüldü.

TÜRK BAYRAĞI DA YANSITILDI

Kadir Gecesi’nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na denk gelmesinden dolayı ara ara mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı.

Havadan görüntülenen cami, manzarasıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Çamlıca Camii'nde 19 Mayıs ve Kadir Gecesi kutlaması