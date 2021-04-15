Eceabat ilçesindeki 'Dur Yolcu' yazısı ile hilalin buluştuğu anlar, muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Çanakkale Savaşları'nın bir nevi kilit noktası olan, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü sırtlarında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile yazının üzerinde beliren hilalin buluşması, fotoğrafçılar ve vatandaşlar için görsel bir şölen oluşturdu.

"DUR YOLCU": ÇANAKKALE İLE ÖZDEŞLEŞEN YAZI

Çanakkale ile özdeşleşen ‘Dur Yolcu’ yazısı 29 Ekim 1960 tarihinde, yazının sahil tarafındaki Değirmen Burnu Tabyası’ndaki askeri garnizonun komutanı Albay Turan Şekip Pınar tarafından Çanakkaleli Asteğmen Seyran Çebi görevlendirilmiş ve bu yazı Seyran Çebi tarafından yapılmıştır.

Çanakkale Boğazı'nda 'Dur Yolcu' ile hilalin buluşması-Video

BİR YOLCU'YA ŞİİRİNDEN

Burada Şair Necmettin Halil Onan’ın Çakıl Taşları şiir kitabında yer alan ‘Bir Yolcuya’ şiirinin ilk mısrası yer alıyor.

DENİZİN KİLİDİ: KİLİTBAHİR

Çanakkale Boğazı’nın en dar yerinde bulunan, Osmanlı döneminde ve Çanakkale Savaşları’nda stratejik önemi olan Kilitbahir Köyü, ismini denizin kilidi anlamına gelen Kilid-ül Bahr’den alıyor.

FATİH, İSTANBUL'U GÜVENE ALMAK İÇİN YAPTIRDI

Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’a açılan yolu kontrol altında tutmak ve dış güçler tarafından düşmanlara gönderilecek yardımları engellemek amacıyla Çanakkale Boğazı’nı kontrol altında tutmak ister.

Bunun üzerine boğazın en dar yerine Kilid-ül Bahr Kalesi’ni yaptırır. Kale, Fatih Sultan Mehmet’in Boğaz'ın Anadolu yakasında bulunan Kale-i Sultaniye’nin karşısına inşa ettirdiği ikinci kaledir.

93 GÜNDE YAPILDI

Denizin Kilidi anlamına gelen bu kale, gerçekten de o dönemde İstanbul’a açılan deniz yolunu tam anlamıyla kontrol altında tutar. 1463 yılında, 93 gün gibi kısa bir sürede yapılan ve planı bakımından Türk kaleleri içerisinde özel bir yere sahip olan Kilid-ül Bahr Kalesi, birçok savaşta düşman savaş gemilerinin geçişine izin vermez.

Kalenin çevresindeki köye de kalenin ismi verilir, zamanla Kilid-ül Bahr ismi Kilitbahir olur. Çanakkale Boğazı’nın Avrupa yakasında, Gelibolu Yarımadası’nın güneyinde yer alan Kilitbahir Köyü’nde 400 hane bulunuyor ve halkını çoğunluğu emekli olan 800 civarında kişi oluşturuyor.

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir Köyü de tıpkı kalesi gibi vatan toprağının savunmasına defalarca yardımcı olur. Asya ve Avrupa’yı birbirinden ayıran Çanakkale Boğazı’nın en dar yerinde kurulan kale ve çevresindeki köy, tarihimize yakından tanıklık etmişti.

SEYİT ONBAŞI'NIN DESTAN YAZDIĞI YER

Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olan köy, Osmanlı döneminde kontrol noktası görevi yaparken, en büyük mücadeleyi Çanakkale Savaşları’nda verdi.

18 Mart 1915 Deniz Savaşı’nda köyde bulunan kale, tabya ve sahil bataryaları etkin bir rol oynamıştır.

Namazgah, Mecidiye ve Yıldız Tabyaları toplarıyla bilfiil savaşa iştirak etmiş, müttefik donanmasına büyük zayiat verdirmişlerdir.

Boğazdaki mayın hatlarını korumak amacıyla sahile ışıldaklar yerleştirilmiş, sahil bataryaları ve seyyar toplar tesis edilmiş.

Çok sayıda destanın yazıldığı yerde, Seyit Onbaşı’nın tek başına 275 kiloluk topu kaldırıp yerleştirmiş, işgalci İngiliz ordusunun Ocean Zırhlısı'nı dümenden vurarak kontrolden çıkmasına ve bir mayına çarpıp batmasına sebep olmuştur.