Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Çanakkale Boğazı’ndan geçen 109 metre uzunluğundaki ‘NORTHSEA 1’ isimli tanker, makine arızası yaptı. Tanker, römorkör refakati eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

İHA

‘NORTHSEA 1’ isimli tanker, Rusya’dan Yunanistan’a gidiyordu.

109 metre uzunluğundaki tanker, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında makine arızası verdi.

Kurtarma römorkörü sevk edildi

Uzunburun açıklarında olan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ römorkörü sevk edildi.

Demirletildi

Bu sırada Boğaz’ı geçecek diğer gemiler de, arıza hakkında bilgilendirildi.

Tanker, römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.