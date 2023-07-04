Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası
İHA

‘NORTHSEA 1’ isimli tanker, Rusya’dan Yunanistan’a gidiyordu.

109 metre uzunluğundaki tanker, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında makine arızası verdi.

Kurtarma römorkörü sevk edildi

Uzunburun açıklarında olan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ römorkörü sevk edildi.

Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası

Demirletildi

Bu sırada Boğaz’ı geçecek diğer gemiler de, arıza hakkında bilgilendirildi.

Tanker, römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.