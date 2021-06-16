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    Çanakkale Boğazı'ndan, Fransız savaş gemisi geçti

    Fransız Donanması'na ait 'ALIZE' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 11:10
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    Çanakkale Boğazı'ndan, Fransız savaş gemisi geçti

    Ege Denizi'nden saat 07.55'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransız Donanması'na ait gemi, seyrine devam ediyor.

    A645 borda numaralı savaş gemisi 'ALIZE', saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

    MARMARA DENİZİ'NE YOL ALDI

    Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen Fransız savaş gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

    Gemiye, Boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.

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    Çanakkale Boğazı ndan, Fransız savaş gemisi geçti #5

    Çanakkale Boğazı ndan, Fransız savaş gemisi geçti #6

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