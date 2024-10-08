İHA
Çanakkale Boğazı'ndan geçen ve Aliağa'dan Bulgaristan'a giden 100 metre boyundaki ‘RAZOUK' isimli kuru yük gemisi Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
DİĞER GEMİLER ARIZA HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi.
Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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