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    Çanakkale Boğazı'ndan Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' geçti

    Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 16:59
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 17:01
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    Çanakkale Boğazı'ndan Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' geçti

    Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Ege Denizi'nden saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

    Saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

    TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ EŞLİK ETTİ

    Boğaz'dan geçişi sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Geminin güvertesindeki can yelekli askerler, dikkat çekti.

    Çanakkale Boğazı ndan Rus savaş gemisi Novocherkassk geçti #1

    Çanakkale Boğazı ndan Rus savaş gemisi Novocherkassk geçti #2

    Çanakkale Boğazı ndan Rus savaş gemisi Novocherkassk geçti #3

    Çanakkale Boğazı ndan Rus savaş gemisi Novocherkassk geçti #4

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