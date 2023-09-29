Çanakkale'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı

İHA
Yerel seçimlere az bir zaman kala, seçim irtibat ofislerine saldırılar başladı..
Çanakkale'de Atatürk Caddesi üzerindeki Cevatpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Ofisin camı kırıldı
Taşlı saldırı sonrası ofisin camı kırıldı. Ofise gelen parti görevlileri camın kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
Saldırganlar aranıyor
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)