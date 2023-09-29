Çanakkale'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı
İHA

Yerel seçimlere az bir zaman kala, seçim irtibat ofislerine saldırılar başladı..

Çanakkale'de Atatürk Caddesi üzerindeki Cevatpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Ofisin camı kırıldı

Taşlı saldırı sonrası ofisin camı kırıldı. Ofise gelen parti görevlileri camın kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Saldırganlar aranıyor

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çanakkale'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı
Çanakkale'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı
Çanakkale'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı
Çanakkale'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)