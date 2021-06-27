Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 5 yaralı

Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 5 yaralı

Biga ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Karabiga yolu Akköprü üzerinde, Karabiga beldesinden Biga ilçesine seyir halindeki Eray Zorlu (20) yönetimindeki 16 JN 799 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu'nun (23) kullandığı 17 ACG 941 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 16 JN 799 plakalı araç sürücüsü Eray Zorlu ağır şekilde yaralanırken annesi Hatice Zorlu (42) ile babası Arif Zorlu (44) hayatını kaybetti. Aynı araçtaki sürücü Zorlu çiftinin 13 yaşındaki kızları A.Z. ile Alper Kaya (32) yaralandı.

KAYBETTİ

17 ACG 941 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Aydoğdu da olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Berkan Lale (24) ve Cem Aydoğdu (24) yaralandı. Yaralılar, Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.