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    Çanakkale’de lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu

    Kuzey Ege Denizi'ndeki etkili lodos nedeniyle feribotlar, denizde beşik gibi sallandı. Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılan feribot seferleri iptal edildi.
    • DHA
    • 29.12.2020 - 17:05
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 17:16
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    Çanakkale’de lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu

    Kuzey Ege Denizi’nde fırtına şeklinde esen lodos, Çanakkale Boğazı'nda da etkisini gösterdi.

    Fırtına nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferlerinde aksaklık yaşandı.

    Ancak Gestaş firması, Çanakkale Boğaz hattındaki seferlerine devam etti.

    İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

    Kuvvetli lodosun oluşturduğu dalgalar, Çanakkale-Eceabat ile Çanakkale-Kilitbahir arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotların beşik gibi sallanmasını neden olurken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

    Çanakkale’de lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu #1

    Çanakkale’de lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu #2

    Çanakkale’de lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu #3

    Çanakkale’de lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu #4

    Çanakkale’de lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu #5

    Çanakkale’de lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu #6

    Çanakkale’de lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu #7

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