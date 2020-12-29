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Çanakkale’de lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu

Çanakkale’de lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu

Kuzey Ege Denizi'ndeki etkili lodos nedeniyle feribotlar, denizde beşik gibi sallandı. Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılan feribot seferleri iptal edildi.