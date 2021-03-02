Çanakkale'de tanksavar silahları ile atış eğitimi yapıldı

Çanakkale'de tanksavar silahları ile atış eğitimi yapıldı

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden tanksavar silahları ile atış eğitimi yapılan anların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

Paylaşımda, 3’üncü Kolordu Komutanlığı tarafından, 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı koordinesinde Çanakkale’de tanksavar silahlarıyla atış eğitimi icra edildiğini bildirdi.

“TAM İSABET İLE VURULDU”

Paylaşımda atış eğitimine ait fotoğraflara yer verilirken, şu açıklama yapıldı: “3’üncü Kolordu Komutanlığımız tarafından, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı koordinatörlüğünde Çanakkale’de tanksavar silahları ile atış eğitimi icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu.”

"ALLAH TÜRK ORDUSUNU KORUSUN"

Yapılan paylaşım, “Allah Türk ordusunu korusun” yorumları aldı.