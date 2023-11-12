Çanakkale'de yangınların faturası ağır: 10 bin futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü Çanakkale'de 16 Temmuz, 22 Ağustos ve 4 Kasım tarihlerinde büyük orman yangınları yaşandı. Güçlükle söndürülen yangınlar sonucunda 7850 hektar alan kullanılamaz hale geldi.

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İHA

Yüksek sıcaklığın yaşandığı yaz aylarında, ülkemizde yaşanan orman yangınları korku yaratmaya devam ediyor.

Yurdun birçok şehrinde meydana gelen orman yangınlarından bu sene en çok etkilenen şehir Çanakkale oldu.

Çanakkale’de bu yıl 16 Temmuz, 22 Ağustos ve 4 Kasım’da büyük orman yangınları meydana geldi.

Yangınlar güçlükle söndürülürken, birçok verimli alan tahribata uğradı.

Yaz boyu yaşanan 3 büyük orman yangını sonucunda 10612 futbol sahası büyüklüğünde 7580 hektar alan küle döndü.

16 Temmuz yangını

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, 16 Temmuz tarihinde örtü yangını çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangının söndürülemesi için havadan 9 uçak ve 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı ve 25 su ikmal aracı destek verdi.

900 personelle müdahale edilen yangın ancak 52 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Yangını sonucunda, 3500 futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 2500 hektar alan yandı.

Yangınları kontrol altına almak için hava araçları 1800 sorti yaparak, 4 bin 900 ton su attı.

22 Ağustos yangını

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyünde 22 Ağustos tarihinde bir tarım arazisinde yangın başladı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Ormanlık alana sıçrayan yangın yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangından 12 köy etkilendi.

Yangının söndürülemesi için, 10 uçak, 38 helikopter, 3174 personel ve 790 kara aracı destek verdi.

Yangında 4080 hektar alan yanarak, küle döndü.

Yangınları kontrol altına almak için 10 uçak ve 38 helikopter havada 503 saat uçuş yaparak, 2828 sorti ile 9 bin tona yakın su attı.

4 Kasım yangını

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde 4 Kasım’da orman yangını çıktı.

Yangına 9 hava aracı, 81 arazöz, 22 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi ve 510 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın saatteki 80 kilometre hızıyla büyüdü.

Pazarlı köyü yangın sırasında tedbir amacıyla boşaltıldı.

Akşam saat 19.00 sıralarında başlayan sağanak yağışla sayesinde yangın saat 21.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangında orman ve orman dışı alan olmak üzere yaklaşık 1000 hektar alan zarar gördü.

Yangında 1400 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)