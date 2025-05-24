Çanakkale'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Çanakkale'deki bazı taşınmazlar ile üzerindeki yapıları 49 yıllığına 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 35 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ

Buna göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki 106 bin 151,08 metrekare yüz ölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapılar, bütün halinde 49 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi bedeli 25 bin lira, geçici teminat bedeli 35 milyon lira olarak belirlendi.

İHALE AÇIK ARTIRMAYLA SONUÇLANDIRILACAK

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek.

SON TESLİM TARİHİ 7 TEMMUZ

İhale için 7 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

Teklif sahiplerinin ilgili belgeleri ÖİB'nin adresine son teklif verme tarihinde saat 18.00'e kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.