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    Çanakkale'deki Tuz Gölü, rengine kavuştu

    Yılın belirli dönemlerinde pembe renge bürünen Çanakkale'deki Tuz Gölü, ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Çilekli sütü andıran göl rengini, burada yaşayan su bitkilerindeki alglerden alıyor.
    • 28.09.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 11:03
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    Çanakkale'deki Tuz Gölü, rengine kavuştu

    Mavi, yeşil ve kahverengi olarak görmeye alıştığımız göllerin bazıları, yıl içinde sıcaklık değişimine bağlı olarak renk değiştiriyor.

    Çilekli süt gibi

    Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Dalyan köyü yakınında bulunan Tuz Gölü de, yılın belirli dönemlerinde pembe renge bürünüyor.

    Su yerine çilekli sütle doldurulmuş gibi görünen pembe göller kırmızıdan uçuk pembeye uzanan renklerini, karotenoid üreten alglerden alıyor.

    Çanakkale deki Tuz Gölü, rengine kavuştu #1

    Dünya üzerinde 8 adet var

    Dünyada bu özelliklere sahip sadece 8 adet göl bulunuyor.

    Büyük çoğunluğu tuz gölü olan bu doğa harikaları, mevsimden mevsime renk de değiştirebiliyor.

    Çanakkale deki Tuz Gölü, rengine kavuştu #2

    “Kan” sanıyorlar

    Rengi kırmızıyı da andıran gölü görenler, önce ‘kan’ sanıyor…

    Bilgi aldıktan sonra bu doğa harikasına hayran kalınıyor.

    Dalyan köyündeki göl, yıl boyunca çok sayıda ziyaretçiyi kendine çekiyor.

    Çanakkale deki Tuz Gölü, rengine kavuştu #3

    “Çok beğendik”

    İHA'nın haberine göre gölü çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, “Buraya pembe gölü görmeye geldik. Yılın belli dönemlerinde renk değiştiriyor. Pembe rengini almış. Çok güzel bir manzara. Hemen karşımızda Bozcaada var. Burada muhteşem bir manzara var, çok beğendik.” diyor.


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