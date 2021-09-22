Çanakkale'den geçen Rus savaş gemisi, Ege'ye ilerledi
Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'nı geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
- DHA
- 22.09.2021 - 11:20
- Güncelleme : 22.09.2021 - 11:31
Çanakkale Boğazı'ndan saat 08.00 sıralarında Rus Donanması'na ait savaş gemisi geçti.
112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
EGE'YE DOĞRU YOL ALDI
Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
BOTLAR EŞLİK ETTİ
Boğaz geçişi sırasında savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.