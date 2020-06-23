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- Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çerkeş ilçesinde, saat 08.54'te, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- AA
- 23.06.2020 - 09:04
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
MERKEZ ÜSSÜ ÇERKEŞ
AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te kaydedilen sarsıntının merkez üssünün, Çerkeş ilçesi olduğu öğrenildi.
Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.