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    Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    Çerkeş ilçesinde, saat 08.54'te, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • AA
    • 23.06.2020 - 09:04
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    Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem #1

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

    MERKEZ ÜSSÜ ÇERKEŞ

    AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te kaydedilen sarsıntının merkez üssünün, Çerkeş ilçesi olduğu öğrenildi.

    Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem #2

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