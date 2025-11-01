Çankırı'da alevlere teslim olan ev, küle döndü

- Çankırı’da Mimar Sinan Mahallesi'nde çıkan yangın, bir evi kullanılamaz hale getirdi.
- Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı ve söndürüldü.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı’da Mimar Sinan Mahallesi Helvacı Sokak’ta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EV KULLANILMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Asayiş Şube Müdürü Volkan Birlik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesinde hazırda bulundu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.