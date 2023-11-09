Çankırı'da bir evde kırılan termometreden etrafa cıva yayıldı: 2 kişi etkilendi

İHA
Çankırı'da yaşanılan olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.
Ilgaz ilçesinde bir evde bulunan termometre bilinmeyen bir nedenle kırıldı.
Kırılan termometreden etrafa yayılan cıva sebebiyle evde bulunan 2 kişi zehirlenerek fenalaştı.
2 kişi hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Olayla ilgili yapılan araştırmalar sonucu inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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