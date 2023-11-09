Çankırı'da bir evde kırılan termometreden etrafa cıva yayıldı: 2 kişi etkilendi Ilgaz ilçesinde bir evde yaşanılan olayda, kırılan termometreden yayılan cıvadan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Çankırı'da yaşanılan olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Ilgaz ilçesinde bir evde bulunan termometre bilinmeyen bir nedenle kırıldı.

Kırılan termometreden etrafa yayılan cıva sebebiyle evde bulunan 2 kişi zehirlenerek fenalaştı.

2 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili yapılan araştırmalar sonucu inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)