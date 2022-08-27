Captagon'da rekor: 12,3 milyon adet ele geçirildi

Türkiye'de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek captagon rakamına ulaşıldı. İstanbul’da Ambarlı Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 12 milyon 336 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Ambarlı limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteyner riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına sevk edilen konteynerde şüpheli yoğunluk noktaları tespit edildi.

Konteynerdan çok sayıda uyuşturucu çıktı

Bunun üzerine narkotik dedektör köpekler de dahil edilerek konteyner ve beyan edilen yükün içerisi arandı. Köpeklerin konteyner içerisinde bulunan eşyalara aşırı tepki vermesi üzerine ekiplerce yapılan detaylı aramada eşya içerisinde gizlenmiş çok sayıda hap olduğu görüldü.

Haplardan alınan numuneden, uyuşturucu test kiti aracılığıyla yapılan ön analizde maddenin captagon cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.

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12 milyon 336 bin 900 adet captagon



Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphelerini haklı çıkaran aramalarda konteynerde toplam ağırlığı 2 ton 91 kilogram olan 12 milyon 336 bin 900 adet captagon ele geçirildi. Bu miktar Türkiye’de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek captagon yakalaması olarak kayıtlara geçti.

İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili olarak Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince büyük bir hassasiyetle sürdürülen takip neticesinde, uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yurtdışına kaçmak isterken havalimanında kıskıvrak yakalandı.





Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Ayrıca Gümrük Muhafaza ekipleri olayla ilgili olduğu düşünülen ve İstanbul’da bulunan 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam ediyor.



