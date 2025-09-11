Abone ol: Google News

Çay tiryakilerine müjde: BİM’e semaver geliyor... İşte fiyatı

BİM, 12 Eylül 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Evini yenilemek veya mutfak ve kişisel bakım ürünlerini güncellemek isteyenler için birbirinden dikkat çekici ürünler raflarda yerini alacak.

Yayınlama Tarihi: 11.09.2025 14:31
BİM, 12 Eylül 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak yeni haftanın aktüel kataloglarını yayımladı.

Marketin bu haftaki katalogları, tüketicilerin ilgisini çekecek birçok ürünle dolu.

Öne çıkan ürünler arasında Türk Kahvesi Makinesi, Masaj Aleti, Semaver, Kulaküstü Kulaklık ve Dik Süpürge yer alıyor.

Hem ev ihtiyaçlarını tamamlamak hem de teknolojik ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak isteyenler için bu hafta BİM’de pek çok fırsat bulunuyor.

Vatandaşlar, indirimli ürünlerin tam listesini ve fiyatlarını inceleyerek alışveriş planlarını şimdiden yapabilir.

BİM aktüel katalogları, sınırlı stoklarla satışa sunulacağı için ürünleri kaçırmamak önem taşıyor.

İşte BİM 12 Eylül indirimli ürünler:

