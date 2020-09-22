Park halindeki otomobilde yansımasını gören keçinin, kendisi ile kavga ederek araca zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde, Mücahit Arıcı'ya ait olan ve otlamaktan dönen keçi 'Fino', park halindeki otomobilde yansımasını gördü.

ARACI BOYNUZLADI

Fino, Cihangir Parlak'a ait olduğu belirlenen otomobile defalarca boynuz darbesi vurdu. Fino'ya ise yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti.

Yaşanan olay sonrası otomobilde hasar oluşurken, araç sahibi gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Çekmeköy'de boynuz darbeleriyle otomobile zarar veren keçi

"KENDİSİYLE KAVGA ETMİŞ"

Aracında 3 bin lira civarında hasar olduğunu belirten Cihangir Parlak, "Keçiyle bir imtihanımız oldu. Aracı da daha yeni yıkattım zaten. Keçi gelmiş kendi yansımasını görüyor, kendisiyle kavga ediyor. Çamurluktan ön kapıya kadar hasar vermiş." dedi.

"MASRAFI KİM ÖDEYECEK"

Olaydan komşusunun haber vermesi üzerine bilgisi olduğunu belirten Parlak, "Komşumuzun keçisi, başıboş kalmış. Tamam biz de keçiyi, hayvanları seviyoruz o ayrı bir konu. Ama şimdi nereden baksan 2-3 bin lira masrafı var. Şimdi bu masrafı kim ödeyecek?" dedi.

Parlak, hasarın keçi sahibi tarafından karşılanmasını beklediğini söyledi.

"DAHA ÖNCE DE AYNAYA VURDU"

Keçinin sahibi Mücahit Arıcı ise "Parlak şeyler dikkatini çektiğinden araçtaki yansımayı başka bir keçi sanıyor ve zarar veriyor. Aslında uysal bir hayvan normalde. Daha önce aynaya vurmuştu ama otomobile vurmamıştı. Biz de şaşırdık açıkçası. Daha önce annem otlatmaya çıkarmış, aynada kendini görünce vurmaya başlamış. Aynanın sahibi de 'Bırak abla vursun' demiş. O da keyifle izlemiş bunu. Annem ona 'Fino' diye hitap ediyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan, keçinin araca defalarca boynuz darbesi vurması kameraya yansıdı.