Çelik: Macron, her konuyu hukuk dışı mecraya sürüklüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediklerinin doğruluğunun ispatlandığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'i ağırladı.

Macron'un gündeminde Türkiye vardı. Fransa Cumhurbaşkanı, "Avrupa Birliği'ne üye bir ülkenin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ya da tehdit edilmesi kabul edilebilir değil. Bunu yapanlar cezalandırılmalı." dedi.

MACRON'UN SÖZLERİNE TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu açıklamalara tepki gösterdi.

Çelik, "Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir." diyerek, şunları ifade etti:

"EL ATTIĞI HER KONUYU..."

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz' demiş. Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, MACRON'A İŞİN DOĞRUSUNU ANLATTI"

Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron’a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaşkanımızın dediğinin doğru, Macron’un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı.

"LİBYA'DAKİ SUÇLULARIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ"

Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya’daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir."