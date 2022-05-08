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    Cem Toker: Erdoğan yapacağım dediği birçok şeyi yaptı

    Cem Toker: Erdoğan yapacağım dediği birçok şeyi yaptı

    Halk Tv'ye konuk olan LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "Adam yapacağım dediği çoğu şeyi yaptı. Demek ki Aya'da gider." dedi.
    • 08.05.2022 - 02:39
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 03:24
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    Halk Tv'de Asıl Mesele programına LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker konuk oldu. Toker programın ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    "Yapacağım dediği bir çok şeyi yaptı"

    Toker, "Adam yapacağım dediği bir çok şeyi yaptı. Bunlar on yıllar boyunca tartışılmış şeylerdi." dedi.

    Cem Toker: Erdoğan yapacağım dediği birçok şeyi yaptı #1

    Toker sözlerine şöyle devam etti:

    "İsteseniz de istemeseniz de yapacağım dedi yaptı"

    "Taksim'e cami yapıcam dedi yaptı. Ayasofya'yı açıcam dedi açtı. Havalimanını isteseniz de istemeseniz de yapıcam dedi yaptı. 3. köprüyü yapıcam dedi yaptı. Körfez köprüsü yapıcam dedi yaptı. "

    Cem Toker: Erdoğan yapacağım dediği birçok şeyi yaptı - Video

    "Demek ki Aya'da gider bu adam"

    "Fazla zekanız sınırlıysa, bak yaptı mı yaptı. Demek ki Aya'da gider, diğer söylediklerini de yapar bu adam. Dış politikada da yapar. Yapıyor diye de düşünüyorum."

    Toker'in sözleri CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ı ve programda bulunan diğer muhalifleri şaşırttı.

    Cem Toker: Erdoğan yapacağım dediği birçok şeyi yaptı #2

    Cem Toker: Erdoğan yapacağım dediği birçok şeyi yaptı #3


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