Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile Gazeteci Latif Şimşek arasında yaşanan HDP tartışması canlı yayında tansiyonu yükseltti.

6'lı masanın temsil ettiği Millet İttifakı'nda HDP gerginliği sürüyor.

HDP'nin ittifak içerisinde bulunmadığını söyleyen 6'lı masa liderleri seçmeni ikna edebilmiş değil.

TV100'de de HDP tartışması canlı yayına damgasını vurdu. Gündeme Dair programına katılan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile Gazeteci Latif Şimşek'in arasında yaşanan gerginlikte zaman zaman sesler yükseldi.

Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek arasında HDP tartışması yaşandı - Video

"CHP'nin, HDP ile bütünlüğü ve birlikteliği konusunda o protokole ne yazacaksınız"

Şimşek koalisyon protokolüne değinerek, "Temel Karamollaoğlu koalisyon protokolü imzalıyacağız derken, o koalisyona herhalde boş kağıda imza atacak değiller. 6 parti bunun altına ne atacak acaba ben çok merak ediyorum. Mesela DP, İYİ Parti, CHP'nin, HDP ile bütünlüğü birlikteliği konusunda o protokole ne yazacak, merak ediyorum." ifadelerini kullandı.





"HDP yoksa hiçbiriniz yoksunuz"

Bu sözler üzerine Enginyurt, "HDP yok ki orada." dedi. Şimşek ise, "HDP yoksa hiçbiriniz yoksunuz. HDP yoksa 6'lı masanın hiçbiri yok. HDP yoksa işbirliği nasıl olacak bana anlatsana Enginyurt." cevabıyla karşılık verdi.



