DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayında yaşanan tartışmada sinirler bir anda gerildi. Enginyurt'un Şimşek'in üzerine yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.

TV 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programına Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek, gazeteci Barış Yarkadaş ve yazar Doğan Çağlar konuk oldu.

Programın ilerleyen saatlerinde Enginyurt ve Şimşek arasında tartışma çıktı.

"Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez"

Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi.

Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında kafa kafaya geldi.

Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek canlı yayında burun buruna geldi - Video

Stüdyo bir anda karıştı

Olayın ardından panikleyen Pınar Ardor, "Kesin yayını arkadaşlar" diyerek yönetmenden ricada bulundu.

Ardor ile diğer konuklar, Enginyurt ve Şimşek'in yanına giderek ayrılmalarını sağladı.

"Enginyurt'un koruması Şimşek'i darp etti"

Stüdyodakilerin araya girmesinin ardından iki isim ayrıldı fakat iddialara göre kameraların görmediği noktada kavga devam etti.

Programın sunucusu Ardor'un anlatımına göre kamera arkasında Cemal Enginyurt'un koruması, gazeteci Latif Şimşek'i darbetti. Ardor, konunun yargıya da intikal edeceğini dile getirdi.