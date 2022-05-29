Sakarya Kaynarca'da düzenlenen konserde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konserinde meydana gelen olayda, 26 Mayıs’ta başlayan festivalin bugün kapanış konseri gerçekleştirildi.

Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken 1 kişi silahla vuruldu

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun sahnede olduğu esnada E.F. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında E.F., silahla vurularak yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Coşkulu kalabalık, silah sesi ile birlikte konser alanından kaçışmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan yaralıya ilk müdahale bölgede sağlık ekiplerince gerçekleştirildi.

Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı VİDEO



2 kişi gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede olayda kullanılan silah ile birlikte 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.